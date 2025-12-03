Diritti delle persone con disabilità Schifani | Siamo tutti chiamati a impegno costante e concreto
“La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è una ricorrenza che richiama tutti noi a un impegno costante e concreto. L’integrazione socio-sanitaria è un elemento centrale per garantire piena inclusione e tutela della dignità”. Queste le parole del presidente Renato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Giornata internazionale delle persone con disabilità Meno burocrazia, più diritti, più autonomia, più opportunità. Grazie alla Lega
Il #3dicembre ricorre la giornata internazionale dei diritti delle persone con #disabilità. Un'occasione per riaffermare come l'inclusione non sia un regalo, ma un diritto, una ricchezza per tutta la comunità. Perché la diversità è la nostra forza più grande.