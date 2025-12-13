La grande scherma torna protagonista a Torrevecchia Teatina con la 2^ prova interregionale di Spada per cadetti giovani e assoluti

Torrevecchia Teatina ospita il ritorno della grande scherma con la seconda prova interregionale di Spada, dedicata alle categorie cadetti, giovani e assoluti. L’evento si terrà il 21 dicembre, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per gli atleti provenienti da diverse regioni. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di scherma e per gli sportivi locali.

La grande scherma torna protagonista a Torrevecchia Teatina: il 21 dicembre è prevista la 2^ prova interregionale di Spada per le categorie Under 17, Under 20 e Assoluti. Atlete e atleti di Abruzzo e Molise. L'appuntamento, a cura del circolo Teate Scherma, è al palasport a partire dalle ore 9.30.

