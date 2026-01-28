Schelin Conte Bonelli e Fratoianni bendati con la bandiera della Palestina | il murale apparso a Milano

Questa mattina a Milano è comparso un nuovo murale, disegnato da Alexsandro Palombo, sui resti di un’opera precedente dedicata ai sopravvissuti della Shoah. La scena mostra Schelin, Conte, Bonelli e Fratoianni bendati con la bandiera della Palestina. L’artista ha scelto di rappresentarli così, senza fronzoli, per attirare l’attenzione su temi di attualità. La figura degli artisti si staglia forte sui resti del murale, che ora diventa un messaggio visivo chiaro e diretto. La scena ha subito sus

Sui resti del murale dedicato ai sopravvissuti della Shoah, l'artista Alexsandro Palombo ha realizzato una nuova opera. Questa volta ritrae Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che reggono una bandiera palestinese con gli occhi bendati dalla fascia verde di Hamas. Sul muro, che era stato dipinto di bianco e sul quale era apparsa la scritta ‘Palestina libera’, l'artista ha deciso di lasciare i resti della cancellazione. “L’opera trasforma il muro sfregiato in un atto di denuncia e invita la politica a confrontarsi sui ‘muri della vergogna antisemita’, inserendosi nel vivo del dibattito sul DDL contro l’antisemitismo”, spiega l'artista.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Murale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Murale

La maglietta della salute, il cerotto sul naso, l’ipotesi di scambio Gaza-Albania. Ecco cosa si sono detti dietro le quinte Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli – Il videoSnobbato Carlo Nordio che parlava nell’aula di Montecitorio, i leader del campo largo hanno preferito ricevere il Comitato per la liberazione di Marwan Barghouti. Prima di raggiungere giornalisti di s ... open.online

Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace : Meloni dica no a TrumpElly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, al termine dell'incontro a Montecitorio con i rappresentanti del Comitato per la Liberazione ... fanpage.it