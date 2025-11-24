Regionali Campania applauso per Fico al comitato elettorale con Conte Schlein Fratoianni Bonelli – Il video

Open.online | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Campania, 24 novembre 2025 Applausi per Roberto Fico dopo la vittoria alle elezioni regionali in Campania, al fianco dei leader del centrosinistra Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

