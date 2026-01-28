Scandicci regola l’Alba Blaj con il turnover e si giocherà il primo posto in Champions League Nwakalor 10 muri!

Scandicci batte l’Alba Blaj con un secco 3-0 e si prende il primo posto nel girone di Champions League. La squadra italiana ha dominato la partita, usando anche il turnover per tenere fresche le giocatrici principali. Nwakalor ha messo a segno 10 muri, trascinando le toscane alla vittoria. Ora, l’obiettivo è prepararsi al meglio per i prossimi incontri decisivi.

Scandicci ha travolto l'Alba Blaj con uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-19; 25-21) nell'incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Campionesse del Mondo hanno rispettato il pronostico della vigilia in casa della compagine rumena e hanno così infilato la quarta vittoria nella massima competizione continentale, confermandosi al secondo posto nella Pool A (quattro successi, 12 punti) alle spalle del VakifBank Istanbul (quattro affermazioni e 12 punti, ma con una partita in meno all'attivo: stasera è prevista la trasferta nel campo del Volero Le Cannet).

