Questa sera Scandicci batte Alba Blaj 3-0 nella partita di Champions League di volley femminile. Le toscane prendono il comando della classifica temporaneamente. Ruddins e Nwakalor siglano i punti decisivi e guidano la squadra verso la vittoria. La squadra toscana tornerà in campo il primo febbraio, alle 17.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Scandicci tornerà in campo il primo febbraio alle 17.00 nel super match di Serie A1 contro Chieri, la sorpresa del massimo campionato italiano di pallavolo femminile. Può terminare qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata. 18.21 Dominio di Nwakalor che chiude il match con 13 punti, e ben 10 di questi sono stati muri vincenti! Ottima partita anche di Ruddins e Franklin che non hanno fatto sentire la mancanza di Antropova. 18.18 Termina qui un match dominato da Scandicci dall’inizio alla fine, con l’Alba Blaj che ha comunque lottato rispetto all’andata dove anche a livello di parziali la differenza fu più netta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Ruddins e Nwakalor portano le toscane al primo posto momentaneo!

Questa sera le ragazze di Scandicci vincono il primo set contro Alba Blaj nella partita di Champions League di volley femminile.

