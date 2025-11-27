Champions League con Ruddins e Nwakalor Scandicci travolge l' Alba Blaj

Esordio senza problemi per le toscane che superano in casa la squadra romena in cui gioca Vittoria Piani.

Champions League, con Ruddins e Nwakalor Scandicci travolge l'Alba Blaj - La Savino Del Bene Scandicci non è da meno rispetto a Conegliano, Novara e Milano e completa così uno straordinario en- Segnala gazzetta.it

Champions League: Scandicci supera il Bielsko-Biala ed è la prima d'Europa - La Savino Del Bene Scandicci è la migliore squadra d’Europa al termine della fase a gironi della CEV Champions League. Si legge su corrieredellosport.it

Champions League: Scandicci ai quarti da prima d'Europa - Una vittoria che vale oro e che porta la Savino Del Bene Scandicci sul tetto d'Europa. Riporta tuttosport.com