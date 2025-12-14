LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | Nadia Battocletti contro tutte nella corsa campestre!

Benvenuti alla diretta degli Europei di cross 2025, un evento atteso dagli appassionati di atletica. Seguiremo da vicino le gare, con particolare attenzione a Nadia Battocletti, protagonista di questa edizione. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale su tutte le emozioni e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2025, occhi puntati su Nadia Battocletti. Si chiude oggi l’anno dell’atletica con l’ultimo grande appuntamento stagionale, in scena a Lagoa, in Portogallo. Gli occhi sono puntati soprattutto su Nadia Battocletti, il nome di punta della squadra azzurra. La trentina arriva a questo Europeo dopo mesi di altissimo livello, dall’ argento al bronzo sui 5000 e 10000 metri ai Mondiali, fino all’argento olimpico di Parigi. Oggi, però, il focus è tutto qui, dove sarà chiamata a confermarsi campionessa dopo il successo dello scorso anno. Oasport.it

