Corsa campestre | il cross Tremenda XXL ha assegnato i titoli provinciali assoluti e di società
Nuovo appuntamento per l’atletica provinciale ieri, domenica 30 novembre 2025, a Samolaco, per la 21ma edizione del “Cross Tremenda XXL”, organizzato dal Gruppo Podistico Valchiavenna, prova conclusiva del Campionato Provinciale di Società per la corsa campestre.Percorsi sui prati nei pressi di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Corsa campestre: Battocletti seconda ad Alcobendas (periferia di Madrid). Davanti a lei l'etiope Shimket. Vai su X
Corsa campestre: Battocletti seconda ad Alcobendas (periferia di Madrid). Davanti a lei l'etiope Shimket. - facebook.com Vai su Facebook
Carsolina Cross, la selezione per la Nazionale - La cinquantesima edizione della corsa campestre ha visto le affermazioni del trevigiano Giovanni Gatto e della slovena Klara Lukan. Lo riporta rainews.it
Cross per Tutti festeggia 15 anni: il circuito lombardo della corsa campestre guarda al 2026 - Il Cross per Tutti celebra 15 anni con 5 tappe tra Milano e Brianza. Segnala milanosportiva.com
Corsa campestre, Nadia Battocletti seconda ad Alcobendas (Madrid) - Nadia Battocletti ancora protagonista in una corsa campestre internazionale: la campionessa trentina è arrivata seconda ad Alcobendas, in Spagna, una settimana dopo la vittoria ottenuta all’esordio di ... Scrive rainews.it