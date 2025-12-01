Corsa campestre | il cross Tremenda XXL ha assegnato i titoli provinciali assoluti e di società

Nuovo appuntamento per l’atletica provinciale ieri, domenica 30 novembre 2025, a Samolaco, per la 21ma edizione del “Cross Tremenda XXL”, organizzato dal Gruppo Podistico Valchiavenna, prova conclusiva del Campionato Provinciale di Società per la corsa campestre.Percorsi sui prati nei pressi di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

