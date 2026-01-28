Scampia blitz interforze | sequestrata autofficina abusiva su suolo comunale

Le forze dell’ordine hanno scoperto un’autofficina abusiva a Scampia, vicino a piazza Giovanni Paolo II. Gli agenti hanno sequestrato l’attività, che si trovava su un’area comunale di circa 140 metri quadrati. L’operazione è stata condotta congiuntamente da diverse forze di polizia, che hanno messo fine a una situazione illegale molto rischiosa per la sicurezza pubblica.

Un’autofficina completamente abusiva, realizzata su un’area comunale di circa 140 metri quadrati, è stata sequestrata nei giorni scorsi a Scampia, nei pressi di piazza Giovanni Paolo II, al termine di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine. L’intervento è scattato in seguito a un esposto dettagliato che ha fatto emergere una situazione di grave illegalità e degrado ambientale. All’operazione hanno preso parte la Polizia Locale di Napoli (Unità Operativa Scampia), i Carabinieri della Stazione di Scampia, l’Asl Napoli 1 e i tecnici delle società ABC ed Enel. L’area, di proprietà comunale, era stata delimitata da un cancello che ne impediva l’accesso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

