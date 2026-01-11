Sanzo vicepresidente del Consorzio universitario Cgil | Si chiuda la querelle e si lavori per il futuro del Polo
Il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, ha espresso soddisfazione per la nomina del nuovo vicepresidente del Consorzio universitario, considerandola un passo importante per il futuro del Polo. Buscemi invita a superare le controversie in corso e a concentrarsi su iniziative che possano rafforzare l’offerta formativa e la collaborazione tra le istituzioni, per garantire un percorso stabile e sostenibile per l’ateneo locale.
Il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, esprime soddisfazione per la nomina del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento, decisione che accoglie una richiesta avanzata da tempo dalla CGIL, da numerose associazioni del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
