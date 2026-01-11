Sanzo vicepresidente del Consorzio universitario Cgil | Si chiuda la querelle e si lavori per il futuro del Polo

Il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, ha espresso soddisfazione per la nomina del nuovo vicepresidente del Consorzio universitario, considerandola un passo importante per il futuro del Polo. Buscemi invita a superare le controversie in corso e a concentrarsi su iniziative che possano rafforzare l’offerta formativa e la collaborazione tra le istituzioni, per garantire un percorso stabile e sostenibile per l’ateneo locale.

Ecua, Forza Italia blinda la vicepresidenza: nominato Raffaele Sanzo - Prenderà il posto di Giovanni Ruvolo che nei giorni scorsi ha ufficializzato le sue dimissioni da componente e vicepresidente del Consorzio universitario Empedocle ... grandangoloagrigento.it

Ecua, Forza Italia blinda la vicepresidenza: nominato Raffaele Sanzo Prenderà il posto di Giovanni Ruvolo che nei giorni scorsi ha ufficializzato le sue dimissioni da componente e vicepresidente del Consorzio universitario Empedocle... - facebook.com facebook

