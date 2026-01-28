Santobono si conclude positivamente la vertenza

Si chiude con un esito positivo la vertenza che ha coinvolto negli ultimi giorni l’AORN Santobono-Pausilipon. I lavoratori e la direzione hanno trovato un accordo, portando a una soluzione che mette fine alle tensioni. La situazione si è sbloccata dopo settimane di negoziati, con le parti che hanno deciso di mettere da parte le divergenze. Ora si pensa a riprendere con maggiore tranquillità le attività dell’ospedale.

Si conclude positivamente la vertenza che ha interessato nelle ultime settimane l'AORN Santobono-Pausilipon. A seguito di un serrato confronto tra la Direzione Generale e le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FIALS, è stata raggiunta un'intesa formale che pone fine allo stato di agitazione e alle proteste dei lavoratori. La mobilitazione era scaturita dalla decisione del management di interdire l'accesso al parcheggio aziendale per consentire i lavori di adeguamento antisismico della struttura, una scelta che inizialmente non prevedeva alternative adeguate per i dipendenti.

