Sinner si abbatte su De Minaur e raggiunge la finale | a Torino si conclude in due set
Jannik Sinner continua a vincere e convincere. Il numero due al mondo ha regolato Alex De Minaur ed ha raggiunto la Finale a Torino. Prosegue la striscia positiva di Jannik Sinner contro Alex De Minaur e l’azzurro ha vinto in due set con un perentorio 7-5;6-2. Una sfida che dura solo nel primo set con l’australiano che regge fino al 5 pari e poi Jannik prende il volo letteralmente scatenandosi e anche più tranquillo nel secondo set. Ora Sinner affronterà il vincente dell’altra semifinale tra il numero uno al mondo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger Aliassime. Sinner domina a Torino, ora in molti sperano nella finale contro Alcaraz. 🔗 Leggi su Sportface.it
