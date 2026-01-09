Musica dall’infanzia Gilda accoglie positivamente | Purché si coinvolgano docenti specializzati

Le nuove indicazioni nazionali includono l’introduzione dell’educazione musicale di base nella scuola dell’infanzia. Gilda, rappresentante sindacale, sottolinea l’importanza di questa misura, aggiungendo che il successo dipende dal coinvolgimento di docenti specializzati. Questa iniziativa mira a favorire lo sviluppo armonico dei bambini attraverso l’esperienza musicale, ponendo attenzione alla qualità dell’insegnamento e alla formazione degli insegnanti dedicati.

L'introduzione dell' educazione musicale di base nella scuola dell'infanzia è prevista nelle nuove indicazioni nazionali. A partire dal 2026, la musica sarà parte integrante dei percorsi educativi fin dalle prime fasi del percorso scolastico.

