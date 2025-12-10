Giani alla Festa dell' Amaretto di Santa Croce sull' Arno | Racconta storia tradizione e identità – Il video

Il 10 dicembre 2025, a Santa Croce sull’Arno, si è aperta la 33ª Festa dell’Amaretto, un evento che celebra una tradizione locale di grande valore storico e culturale. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato come questa festa rappresenti un simbolo di identità per la comunità, portando avanti la storia e le radici di questa eccellenza artigianale.

