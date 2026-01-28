Sanremo 2026 – Luchè | Il mio rap contro le relazioni mancate

Luchè si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il rapper napoletano porta sul palco il suo rap, un messaggio diretto contro le relazioni fallite. È uno dei nomi più attesi di questa edizione, e già si parla di come il suo stile possa portare una ventata di novità. Il cantautore ha deciso di usare la musica per raccontare le sue esperienze e parlare di cuore, senza troppi giri di parole.

