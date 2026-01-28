Sanremo 2026 – Luchè | Il mio rap contro le relazioni mancate
Luchè si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il rapper napoletano porta sul palco il suo rap, un messaggio diretto contro le relazioni fallite. È uno dei nomi più attesi di questa edizione, e già si parla di come il suo stile possa portare una ventata di novità. Il cantautore ha deciso di usare la musica per raccontare le sue esperienze e parlare di cuore, senza troppi giri di parole.
di Barbara Carere Il cantautore partenopeo Luchè è tra i protagonisti più attesi di questa settantaseiesima edizione del Festival di. Il cantautore partenopeo Luchè è tra i protagonisti più attesi di questa settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. Debutta al Festival con Labirinto, una canzone che parla di pensieri ossessivi e delle difficoltà che derivano da un amore tossico, una situazione nella quale spesso ci si sente intrappolati proprio come in un labirinto. «È una canzone che parla dei pensieri ossessivi che fanno il giro della testa in situazioni difficili come una relazione tossica. 🔗 Leggi su Novella2000.it
