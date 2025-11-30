Sanremo 2026 Carlo Conti svela i Big in gara | il debutto di Tommaso Paradiso il ritorno di Marco Masini con Fedez e il rap con Luchè e J-Ax Sorpresa Bambole di Pezza

Ilfattoquotidiano.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, ha svelato, oggi 30 novembre, al Tg1 delle 13:30 (come da tradizione) i nomi dei 30 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, in diretta sempre su Rai 1. Come è già noto le date sono slittate per dare spazio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Dunque gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo saranno: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA e Aka7Even, Levante, Dargen D’Amico, Eddie Brock e Patty Pravo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sanremo 2026 carlo conti svela i big in gara il debutto di tommaso paradiso il ritorno di marco masini con fedez e il rap con luch232 e j ax sorpresa bambole di pezza

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Carlo Conti svela i Big in gara: il debutto di Tommaso Paradiso, il ritorno di Marco Masini con Fedez e il rap con Luchè e J-Ax. Sorpresa Bambole di Pezza

Altri contenuti sullo stesso argomento

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Da vanityfair.it

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: a breve tutti i nomi. Il Festival dal 24 al 28 febbraio 2026 - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Riporta ilmessaggero.it

sanremo 2026 carlo contiFestival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Carlo Conti