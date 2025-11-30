Sanremo 2026 Carlo Conti svela i Big in gara | il debutto di Tommaso Paradiso il ritorno di Marco Masini con Fedez e il rap con Luchè e J-Ax Sorpresa Bambole di Pezza

Carlo Conti, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, ha svelato, oggi 30 novembre, al Tg1 delle 13:30 (come da tradizione) i nomi dei 30 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, in diretta sempre su Rai 1. Come è già noto le date sono slittate per dare spazio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Dunque gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo saranno: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA e Aka7Even, Levante, Dargen D’Amico, Eddie Brock e Patty Pravo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

