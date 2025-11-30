Sanremo 2026 l’uragano rap si abbatte sul Festival per puntare ai giovanissimi e allo streaming sicuro | da Luchè a J-Ax ma anche Sayf e Samurai Jay

Ilfattoquotidiano.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha annunciato, oggi 30 novembre, al Tg1 la lista dei trenta cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Tra nuovi volti e partecipazioni inaspettate, il cast formato dal direttore artistico della kermesse prevede anche la presenza di diversi rapper. Dal figlio di Gianni Morandi, a chi ha contribuito a portare la trap in Italia e chi, invece, è diventato virale su TikTok grazie ad un tormentone estivo. Ecco tutte le informazioni che vi servono per arrivare preparatissimi ad inizio Festival. Oltre al “papà” dell’hip hop italiano J-Ax che torna al Festival di Sanremo 2026, dopo La réunion degli Articolo 31 al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Un bel viaggio”, ecco tutti gli altri “figli” pronti a rappresentare un genere tutt’altro che morto e sepolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

