Sanità e liste d' attesa Esposito FdI si rivolge alla Giunta e all' assessora Mazzoni | Cosa farete per ridurre i tempi infiniti?

Esposito, esponente di Fratelli d’Italia, si rivolge alla Giunta e all’assessora Mazzoni chiedendo interventi concreti per ridurre le lunghe liste d’attesa in sanità. In una nota, evidenzia la sua richiesta al direttore del distretto di Ravenna, attraverso l’Urp, per prenotare una visita specialistica antalgica per sua madre, sottolineando la necessità di migliorare l’efficienza e i tempi di accesso ai servizi sanitari.

“Mi rivolgo al direttore del distretto di Ravenna per tramite Urp. Su richiesta di un medico dipendente Ausl Romagna, ho prenotato una visita specialistica antalgica per la persona di cui in oggetto (mia madre). L'appuntamento è stato fissato per il prossimo anno, con una tempistica non. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

