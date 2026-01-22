La Sezione Sanità di Unindustria partecipa alla conferenza stampa dell'UAP, in programma il 28 gennaio a Roma. L'adesione sottolinea l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo tra le realtà private e il settore pubblico, con l'obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria e promuovere un confronto su temi chiave per il comparto.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - La Sezione Sanità di Unindustria aderisce con convinzione alla conferenza stampa dell'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata (UAP) che si terrà il prossimo 28 gennaio presso la Clubhouse di piazza di Montecitorio. “Insieme a tutte le principali associazioni di categoria del comparto della sanità privata a livello nazionale riunite sotto la sigla Uap saremo presenti il 28 per rappresentare in modo unito e compatto le criticità e per affrontare e chiarire temi di grande rilevanza per i cittadini e per l'intero sistema sanitario.” dichiara Luca Marino Vicepresidente della sezione sanità di Unindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Marino (Unindustria): "Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio"

