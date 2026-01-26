Sanità UAP | rischi concreti per il SSN Mercoledì 28 gennaio conferenza stampa a Roma

L'Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori (UAP) ha convocato una conferenza stampa a Roma mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 11. L'iniziativa affronta i rischi concreti per il Sistema Sanitario Nazionale legati alle recenti evoluzioni nel settore ambulatoriale e poliambulatoriale, evidenziando l'importanza di un'attenzione condivisa e di politiche efficaci per garantire la sostenibilità del SSN.

L'Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori (UAP) ricorda che mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Club House di Piazza di Monte Citorio 116 a Roma, si terrà una conferenza stampa dedicata alle criticità strutturali che stanno mettendo a rischio la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. Il primo nodo riguarda il nomenclatore tariffario, che stabilisce quanto il SSN paga per ogni prestazione sanitaria. Oggi molte tariffe sono sottocosto, come già riconosciuto da sentenze del TAR, con un effetto sistemico grave: le aziende sanitarie pubbliche e le strutture accreditate sono costrette a erogare prestazioni in perdita, con conseguente riduzione dell'offerta, allungamento delle liste di attesa e aggravio dei disavanzi, soprattutto nelle Regioni in piano di rientro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sanità, Marino (Unindustria): "Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio"La Sezione Sanità di Unindustria partecipa alla conferenza stampa dell'UAP, in programma il 28 gennaio a Roma.

