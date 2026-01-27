La Regione Puglia ha ricevuto i piani delle aziende sanitarie locali per ridurre le liste di attesa. Entro venerdì sarà adottata una delibera che formalizzerà le misure previste. La strategia mira a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e a garantire tempi di attesa più contenuti per i cittadini.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per l’abbattimento dei tempi di attesa, come previsto dalla DGR n.12026 che individuava il termine nella giornata di ieri. Le direzioni strategiche hanno descritto le azioni che saranno messe in campo per il recupero delle prestazioni oltre soglia, con priorità U (Urgenti) e B (Brevi) e in alcuni casi sono presenti anche i ricoveri ospedalieri in lista di attesa. La quasi totalità delle aziende ha indicato tra le prassi sperimentali l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Regione Puglia, sanità: entro venerdì la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa Consegnati dalle aziende sanitarie locali i rispettivi piani

Le aziende sanitarie della Puglia hanno inviato i piani d'azione sperimentali per ridurre le liste d’attesa, in conformità con quanto stabilito dalla Direzione Generale Regionale.

