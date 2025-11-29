Dai Baci Perugina all' abito di velluto color fondente Così rivive un mito

«Il cioccolato è una promessa di dolcezza in un'epoca che spesso è amara» sostiene Iginio Massari, maestro dei maestri pasticceri italiani. «Per me è anche un bellissimo colore, al primo posto tra le tendenze cromatiche di questa stagione oltre a simboleggiare l'inizio dell'avventura imprenditoriale della mia famiglia» dice Nicoletta Spagnoli, ceo e direttore creativo dell'iconica azienda di moda fondata a Perugia dalla sua bisnonna, Luisa Spagnoli. A questa donna incredibile che nei primi del '900 inventa i Baci Perugina e poi trasforma il piccolo negozio di dolciumi e bon bon dove lavorava con il marito Annibale nell'importante industria dolciaria la Perugina, appunto in società con la famiglia Buitoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

