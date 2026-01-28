Salute Anmed e Uap a Montecitorio per difendere assistenza di prossimità ed equità diagnostica
Oggi a Montecitorio, rappresentanti di Anmed e Uap si sono riuniti per chiedere un’attenzione maggiore all’assistenza di prossimità e all’equità nelle diagnosi. Con uno slogan chiaro, “Stesse prestazioni, stessi requisiti”, hanno ribadito che tutti devono avere accesso alle stesse cure, indipendentemente dal tipo di struttura o ente. La protesta si inserisce in un momento in cui molte persone sentono la mancanza di servizi più vicini e uguali per tutti.
“Stesse prestazioni, stessi requisiti” è uno degli slogan della campagna presentata oggi da Uap (Unione Ambulatori Poliambulatori Enti e ospedalità privata) e Anmed (Associazione Nazionale di Medicina Diagnostica). L’obiettivo dell’appello, illustrato martedì mattina al ClubHouse Montecitorio, è la creazione di un fronte comune tra le sigle che rappresentano la sanità privata del territorio. Il valore della diagnosi locale contro la “sanità dei grandi gruppi”: uno dei temi centrali che verranno portati all’attenzione del Ministero della Salute riguarda la sopravvivenza dei laboratori di analisi accreditati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Anmed Uap
Unimore, boom di candidature per la magistrale sull’assistenza di prossimità
L'interesse per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con indirizzo in Assistenza Territoriale e di Comunità cresce notevolmente, confermando l'importanza di un percorso formativo innovativo.
Una celocentesi diagnostica per conoscere lo stato di salute del feto
La celocentesi diagnostica è un esame che consente di valutare lo stato di salute del feto attraverso l’analisi delle cellule presenti nel sangue materno.
Ultime notizie su Anmed Uap
Argomenti discussi: Accreditamento Laboratori di analisi, il TAR richiama l’Assessorato; Sanità, il Tar condanna il silenzio della Regione Siciliana. Anmed: A pagare sono i cittadini.
Salute, Anmed e Uap a Montecitorio per difendere assistenza di prossimità ed equità diagnostica(LaPresse) Stesse prestazioni, stessi requisiti è uno degli slogan della campagna presentata oggi da Uap (Unione Ambulatori Poliambulatori Enti ... stream24.ilsole24ore.com
Uap: Ssn a rischio con tariffe illegittime, deroghe e riordini senza regoleAnnunciate, nel corso di una conferenza stampa, azioni giudiziarie, anche di natura risarcitoria, per i danni subiti da un nomenclatore inadeguato. quotidianosanita.it
A seguire, audizione di rappresentanti di Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere (ANMED), Associazione religiosa istituti socio-sanitari (ARIS), @GIMBE, @research4lifeIT, @SaveChildrenIT, Patto per un nuovo welfare sulla non x.com
Ho appena passato la giornata con mio fratello". Così scrive Daniel Logan su Instagram, postando una foto insieme a Jake Lloyd fuori da un ristorante. È uno scatto che arriva dopo più di un anno dal suo ultimo aggiornamento sulla salute mentale di Jake. Jak - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.