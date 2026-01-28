Salute Anmed e Uap a Montecitorio per difendere assistenza di prossimità ed equità diagnostica

Oggi a Montecitorio, rappresentanti di Anmed e Uap si sono riuniti per chiedere un’attenzione maggiore all’assistenza di prossimità e all’equità nelle diagnosi. Con uno slogan chiaro, “Stesse prestazioni, stessi requisiti”, hanno ribadito che tutti devono avere accesso alle stesse cure, indipendentemente dal tipo di struttura o ente. La protesta si inserisce in un momento in cui molte persone sentono la mancanza di servizi più vicini e uguali per tutti.

“Stesse prestazioni, stessi requisiti” è uno degli slogan della campagna presentata oggi da Uap (Unione Ambulatori Poliambulatori Enti e ospedalità privata) e Anmed (Associazione Nazionale di Medicina Diagnostica). L’obiettivo dell’appello, illustrato martedì mattina al ClubHouse Montecitorio, è la creazione di un fronte comune tra le sigle che rappresentano la sanità privata del territorio. Il valore della diagnosi locale contro la “sanità dei grandi gruppi”: uno dei temi centrali che verranno portati all’attenzione del Ministero della Salute riguarda la sopravvivenza dei laboratori di analisi accreditati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salute, Anmed e Uap a Montecitorio per difendere assistenza di prossimità ed equità diagnostica Approfondimenti su Anmed Uap Unimore, boom di candidature per la magistrale sull’assistenza di prossimità L'interesse per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con indirizzo in Assistenza Territoriale e di Comunità cresce notevolmente, confermando l'importanza di un percorso formativo innovativo. Una celocentesi diagnostica per conoscere lo stato di salute del feto La celocentesi diagnostica è un esame che consente di valutare lo stato di salute del feto attraverso l’analisi delle cellule presenti nel sangue materno. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Anmed Uap Argomenti discussi: Accreditamento Laboratori di analisi, il TAR richiama l’Assessorato; Sanità, il Tar condanna il silenzio della Regione Siciliana. Anmed: A pagare sono i cittadini. Salute, Anmed e Uap a Montecitorio per difendere assistenza di prossimità ed equità diagnostica(LaPresse) Stesse prestazioni, stessi requisiti è uno degli slogan della campagna presentata oggi da Uap (Unione Ambulatori Poliambulatori Enti ... stream24.ilsole24ore.com Uap: Ssn a rischio con tariffe illegittime, deroghe e riordini senza regoleAnnunciate, nel corso di una conferenza stampa, azioni giudiziarie, anche di natura risarcitoria, per i danni subiti da un nomenclatore inadeguato. quotidianosanita.it A seguire, audizione di rappresentanti di Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere (ANMED), Associazione religiosa istituti socio-sanitari (ARIS), @GIMBE, @research4lifeIT, @SaveChildrenIT, Patto per un nuovo welfare sulla non x.com Ho appena passato la giornata con mio fratello". Così scrive Daniel Logan su Instagram, postando una foto insieme a Jake Lloyd fuori da un ristorante. È uno scatto che arriva dopo più di un anno dal suo ultimo aggiornamento sulla salute mentale di Jake. Jak - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.