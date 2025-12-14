Unimore boom di candidature per la magistrale sull’assistenza di prossimità

L'interesse per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con indirizzo in Assistenza Territoriale e di Comunità cresce notevolmente, confermando l'importanza di un percorso formativo innovativo. L'iniziativa, avviata nel 2024 dall'Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l'Azienda USL, risponde alle esigenze di assistenza di prossimità nel territorio.

