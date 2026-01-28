Salis dopo il caso Hannoun-Kaabour | Non è stato un lapsus superato ogni limite

La sindaca di Genova, Silvia Salis, risponde alle polemiche scoppiate dopo il caso Hannoun-Kaabour. In modo diretto, spiega che non si tratta di un errore, ma di un gesto che ha superato ogni limite. Salis sottolinea che le difficoltà sugli aiuti a Gaza non sono colpa della sua amministrazione, ma del centrodestra. La vicenda ha portato anche alla contestazione nel consiglio comunale, dove la maggioranza ha lasciato l’aula dopo le dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia, Maria Mascia. La

La sindaca difende la scelta della maggioranza di lasciare l'aula: "Il centrodestra in difficoltà su Gaza, atteggiamenti ignoranti e irrispettosi" "Non siamo noi in difficoltà sugli aiuti a Gaza, ma il centrodestra". Così la sindaca di Genova Silvia Salis commenta, all'indomani, quanto accaduto in consiglio comunale, dove la maggioranza ha abbandonato l'aula dopo l'intervento del capogruppo di Forza Italia Maria Mascia, che ha più volte chiamato il consigliere del Partito democratico Si Mohamed Kaabour con il nome di Hannoun. Un episodio che Salis, a margine della presentazione delle attività della Fondazione Cultura di Palazzo Ducale, respinge con decisione come semplice errore: "Quello che hanno voluto vendere come un lapsus è stato voler chiamare due volte il nostro consigliere Kaabour con il nome di Hannoun, a distanza di diversi secondi l'una dall'altra", afferma la sindaca a margine di un incontro a palazzo Ducale.

