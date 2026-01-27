Mascia chiama Hannoun Kaabour | Era un lapsus la sindaca era in difficoltà e ha colto la palla al balzo

Durante la seduta del consiglio comunale a Tursi, la maggioranza ha abbandonato l’aula, sospendendo la riunione per mancanza del numero legale. La discussione si è accesa dopo un lapsus della sindaca, coinvolgendo anche Mascia e Kaabour. La situazione evidenzia tensioni politiche e difficoltà di gestione all’interno dell’amministrazione comunale.

Bagarre a Tursi, dove la seduta del consiglio comunale odierno è stata sospesa perché la maggioranza ha lasciato l'aula, facendo così mancare il numero legale. Mentre a questo link abbiamo raccontato la bagarre scoppiata in aula e la reazione del centrosinistra, Mascia spiega la sua versione dei fatti: "Non me ne sono reso conto - ha spiegato, parlando di lapsus -. Mi colpisce però che nominare Hannoun sia un'offesa, prendo atto che la sinistra anti islamista lo considera un soggetto da cui prendere le distanze". Il tutto è avvenuto nell'ambito della discussione di un ordine del giorno sullo sblocco degli aiuti a Gaza.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Mascia chiama Hannoun Kaabour: Era un lapsus, la sindaca era in difficoltà e ha colto la palla al balzoBufera sulle parole del capogruppo di Forza Italia che per due volte ha chiamato Hannoun (come il capo dell'associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, indagato per terrorismo) il consiglie ... genovatoday.it

VIDEO | Bagarre a Tursi: Mascia chiama Hannoun il consigliere Kaabour, il centrosinistra lascia l'aulaAl centro delle polemiche, il consigliere comunale di Forza Italia Mario Mascia che ha chiamato Hannoun il consigliere Pd Simohamed Kaabour. Il centrosinistra ha lasciato l'aula con consiglieri e gi ... genovatoday.it

