E le inchieste giudiziarie per chi fiancheggia il terrorismo di Stato? Anche Ilaria Salis si espone sul caso Hannoun

Il caso Hannoun ha suscitato molte attese e riflessioni pubbliche. Dopo giorni di silenzio, anche figure come Ilaria Salis si sono espresse, evidenziando l’importanza di un’analisi ponderata. In questo contesto, si sollevano anche interrogativi sulle inchieste giudiziarie relative a eventuali collegamenti con il terrorismo di Stato. Un’analisi accurata e senza pregiudizi è fondamentale per comprendere le implicazioni di questa vicenda.

Sono tanti quelli che hanno aspettato ore, ma anche giorni, prima di esprimersi sul caso Hannoun. Una logica di buon senso vorrebbe che l'attesa sia stata funzionale al buon senso e in molti casi è stato così. Non per Ilaria Salis, però, che ha pubblicato un comunicato che ha lasciato molti sorpresi e con ancora più domande rispetto al passato. Le posizioni dell'europarlamentare eletta con Avs sono note, non è certo novità che sia schierata con la sinistra radicale dei centri sociali, ma leggere le sue parole sul caso Hannoun, che in questo momento richiede la massima attenzione possibile, comunque stupisce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "E le inchieste giudiziarie per chi fiancheggia il terrorismo di Stato?". Anche Ilaria Salis si espone sul caso Hannoun Leggi anche: Chi ha salvato Ilaria Salis. Il retroscena sul voto all’Europarlamento Leggi anche: Chi ha salvato Ilaria Salis. Franchi tiratori e defezioni: i retroscena sul voto al Parlamento europeo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "E le inchieste giudiziarie per chi fiancheggia il terrorismo di Stato?". Anche Ilaria Salis si espone sul caso Hannoun - L'europarlamentare di Avs ha scelto di polarizzarsi nella discussione su Hannoun assumendo una posizione netta: "Che continui a soffiare forte, in Italia e ovunque, il vento della solidarietà internaz ... ilgiornale.it

Garlasco, i carabinieri alla procura: "L'inchiesta va trattata come fosse terrorismo" - Perché la cortina fumogena innalzata per nascondere la verità sul delitto di Garlasco sarebbe troppo vasta, ... iltempo.it

Quando verrà finalmente il turno delle inchieste giudiziarie per chi fiancheggia il terrorismo di Stato e il genocidio No alla criminalizzazione dei movimenti, no alla delegittimazione della Resistenza anti-coloniale palestinese. Che continui a soffiare forte, in Ital - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.