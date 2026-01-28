Salis contro l' Ice alle Olimpiadi | Una presenza che non gradisco

La sindaca di Genova, Silvia Salis, non nasconde il suo fastidio per la presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali. In un commento diretto, ha detto che questa presenza non è gradita e ha espresso la sua preoccupazione. La decisione di includere agenti statunitensi tra le misure di sicurezza ha suscitato reazioni. La sindaca ha sottolineato che questa scelta non si allinea con le aspettative della città e dei suoi cittadini.

La sindaca di Genova, ex vicepresidente vicario del Coni, critica la scelta degli Stati Uniti di inviare agenti federali accusati di violenze a Minneapolis per proteggere la delegazione olimpica a Milano-Cortina 2026 "La presenza dell'Ice alle Olimpiadi non è gradita." Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, commentando la decisione di includere agenti dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti all'interno delle misure di sicurezza previste per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un annuncio che ha suscitato forti reazioni in Italia e all'estero. Tuttavia, la notizia è arrivata in un momento di intensa critica internazionale verso l'Ice, derivata dalle operazioni di enforcement negli Stati Uniti.

