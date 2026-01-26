Agenti ICE alle Olimpiadi? Fontana chiarisce | Nessuna conferma sulla loro presenza

La Regione Lombardia ha chiarito in merito alle voci sulla possibile presenza di agenti dell’ICE statunitense ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Fontana ha precisato che, al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa notizia. La Regione si mantiene aggiornata e monitorerà eventuali sviluppi, assicurando trasparenza e chiarezza sulla questione.

