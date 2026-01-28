Sale sull' auto del concessionario e cerca di rubarla bloccato dai Carabinieri

I Carabinieri di Pavullo hanno evitato che un uomo di 32 anni portasse via un’auto dalla concessionaria ieri sera. L’uomo si è introdotto nel piazzale e ha tentato di rubare un veicolo, ma è stato subito fermato e bloccato dalle forze dell’ordine. Il tentativo è stato rapido, ma la presenza del proprietario e l’intervento dei militari hanno fatto fallire il colpo.

Scena surreale ieri sera in un piazzale di vendita: il 32enne ha approfittato delle chiavi inserite nel cruscotto. Aveva il permesso di soggiorno scaduto. Un tentativo di furto tanto audace quanto maldestro quello andato in scena ieri sera a Pavullo. Un uomo di 32 anni ha cercato di rubare un'auto direttamente dal piazzale di una concessionaria, sotto gli occhi del titolare, ma il colpo è sfumato grazie all'arrivo immediato dei Carabinieri. Tutto è iniziato quando il proprietario dell'attività commerciale ha notato una presenza sospetta tra le vetture esposte in vendita. L'intuito non lo ha tradito: il 32enne, un cittadino di origine maliana residente in paese, aveva adocchiato un'auto che aveva le chiavi inserite nel cruscotto.

Un uomo è stato bloccato e arrestato nel centro cittadino mentre tentava di rubare un'auto spingendola a mano.

Durante il mercato settimanale di Colleferro del 13 gennaio, un uomo armato di coltello è stato fermato dalle forze dell'ordine tra la folla.

