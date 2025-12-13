Spinge a mano un' auto in pieno centro per rubarla | bloccato e arrestato

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato bloccato e arrestato nel centro cittadino mentre tentava di rubare un'auto spingendola a mano. L'intervento tempestivo dei carabinieri della tenenza di Borgomanero ha impedito il furto, contribuendo a mantenere la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori episodi criminosi nella zona.

Beccato in pieno centro mentre spinge a mano un'auto che stava provando a rubare. Intervento dei carabinieri della tenenza di Borgomanero che ha consentito, alcuni giorni fa, di sventare un tentativo di furto d’auto e contribuire così a garantire la sicurezza dei cittadini. Durante un servizio di. Novaratoday.it

spinge a mano un auto in pieno centro per rubarla bloccato e arrestato

© Novaratoday.it - Spinge a mano un'auto in pieno centro per rubarla: bloccato e arrestato

Il Pagante - Settimana Bianca (Official Video)

Video Il Pagante - Settimana Bianca (Official Video)