Saldi Milano è la città dove i turisti spendono di più | lo scontrino medio è di 184 euro

Milano si conferma come la destinazione italiana preferita dai turisti durante i saldi, con una spesa media di 184 euro. Questa cifra rappresenta il valore più alto a livello nazionale, sottolineando l’importanza della città come centro commerciale e di shopping. I visitatori scelgono Milano per approfittare delle offerte, contribuendo all’economia locale e rafforzando il ruolo della città come meta di riferimento per lo shopping di qualità.

Milano è la città italiana dove i turisti spendono di più per i saldi: lo scontrino medio è il più alto a livello nazionale, con 184 euro. Seguono Firenze con 168 euro e Roma con 162. Napoli invece chiude la classifica con la spesa più contenuta, pari a 110 euro. Sono i dati principali emersi dal focus Confcommercio e Format Research sull'impatto dei flussi turistici sull'andamento dei saldi. Spesa a parte, i turisti scelgono soprattutto Firenze per lo shopping (il 42% dei visitatori della città entra nei negozi). Milano è seconda, con una quota del 38%. Il capoluogo lombardo è la seconda meta più attrattiva anche per la clientela internazionale (32%), preceduto da Roma (34%). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

