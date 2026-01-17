I bar italiani valgono 23,8 miliardi all’anno scontrino medio da 4,2 euro

Nel 2025, il settore dei bar italiani ha raggiunto un valore di 23,8 miliardi di euro, con circa 152mila esercizi attivi. Nel corso dell’anno, sono stati registrati quasi 6 miliardi di ingressi da parte di clienti, con uno scontrino medio di 4,2 euro. Questi dati evidenziano l’importanza e la diffusione capillare di questa realtà nel panorama economico e sociale del Paese.

Nel 2025 il giro d’affari complessivo dei bar italiani ha raggiunto i 23,8 miliardi di euro. A generarlo sono stati circa 152mila esercizi che, nell’arco dell’anno, hanno registrato quasi 6 miliardi di visite da parte di clienti e consumatori. Locali che restano aperti mediamente 14 ore al giorno e, nella maggior parte dei casi, sette giorni su sette. Questi dati sono stati presentati da Fipe-Confcommercio al Sigep 2026, nel corso della tavola rotonda “Il futuro del bar italiano (e prospettive per il 2026)”. Il bar come luogo centrale. Secondo l’analisi di Fipe, il bar continua a essere prima di tutto uno spazio di incontro quotidiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

