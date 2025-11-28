Benessere digitale e sociale alla Primaria | con iWell arrivano giochi e guide per educare all’equilibrio online risorse gratuite

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

iWell è il progetto Erasmus+ che offre risorse gratuite in italiano (curriculum, mini-giochi e toolkit) per educare al benessere digitale nella scuola primaria. Il kit supporta docenti e dirigenti nel formare bambini (6-12 anni) consapevoli, prevenendo rischi come il cyberbullismo e la dipendenza da schermi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

