Sabato d’Autore con MaisonArt al Fil Rouge

Sabato sera a Catania, MaisonArt organizza un evento al Fil Rouge. Dalle 20.30 in via Firenze 229, si potrà ascoltare musica e immergersi nella cultura. L’appuntamento è aperto a tutti, senza prenotazioni, per trascorrere una serata diversa nel cuore della città.

Sabato 31 gennaio MaisonArt vi aspetta a partire dalle 20.30 al Fil Rouge in via Firenze 229 B, Catania, per un nuovo appuntamento con la cultura e la musica. La poetessa Angela Bonanno ci farà vivere momenti magici con le sue poesie in dialetto siciliano. Un appuntamento esclusivo che celebra le radici e la bellezza della nostra terra. La musicalità delle poesie della Bonanno si fonderà con le note di Ivan Rinaldi. Un incontro di suoni e parole in un reading poetico esclusivo che ripercorre la carriera dell'autrice: dalle prime raccolte come "Nuatri" fino ad arrivare agli ultimi successi come "Cusi e scusi".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su MaisonArt Catania

Un imprenditore è stato processato per lesioni dopo un incidente in un cantiere di Ancona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su MaisonArt Catania

Argomenti discussi: La Smilea d’autore; Sabato 24 gennaio a Casa Lerario terzo pranzo d'autore con lo chef Lerro - Napoli Village - Quotidiano; VENERDÌ 30 E SABATO 31 GENNAIO A SAN COSTANZO E SAN LORENZO IN CAMPO SHAKESPEARE A PALLA. LA TEMPESTA CON DAVIDE LORENZO PALLA; Cinema Palazzo Vecchio: la programmazione di febbraio.

Storie d’Autore, ospite sabato 24 gennaio Giannandrea Mencini con Pascoli di CartaNuovo appuntamento con Storie d’autore. Sabato 24 gennaio Giorgio Albonico ospiterà il giornalista veneziano Giannandrea Mencini per trattare del fenomeno ... espansionetv.it

Con l’autunno fioriscono i Giardini d’autoreIn mezzo ai colori più caldi della stagione che sta per iniziare, in città ci sarà anche tanto verde. Sabato e domenica torna l’appuntamento autunnale con Giardini d’autore. La mostra botanica ... ilrestodelcarlino.it

Giuliano Noci. . Il FIL ROUGE COMMERCIALE DELL'UE L'accordo commerciale con l'India completa un primo ciclo di accordi (Corea del Sud, Giappone e probabilmente Mercosur), che rappresentano una risposta esplicita al tentativo di Trump di stringere in - facebook.com facebook