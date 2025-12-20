Asta di beneficenza da Fil Rouge Project artisti a sostegno dell’associazione Maris

Un evento esclusivo che unisce l’arte e la solidarietà, alla galleria e casa d’aste Fil Rouge Project il 21 Dicembre si terrà un’Asta di Beneficenza, con lotti prevalentemente di pittura e fotografia, donati da artisti e autori siciliani al fine di contribuire alla raccolta fondi per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

