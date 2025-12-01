Deadpool 4 il regista Shawn Levy già al lavoro sul potenziale sequel con Ryan Reynolds

Il regista di Deadpool & Wolverine è consapevole che se un quarto capitolo del franchise verrà realizzato dovrà essere fatto nel miglior modo possibile e ha già iniziato a buttar giù qualche idea Dopo il grande successo al box-office di Deapool & Wolverine e quasi scontato che i Marvel Studios realizzeranno presto un quarto film della saga con Ryan Reynolds e il regista Shawn Levy sembra sia già al lavoro sul suo sviluppo. Durante una recente intervista, al regista è stato chiesto di un possibile seguito del franchise su Deadpool e sembra che un quarto capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone sia effettivamente nei suoi pensieri (e in quelli della Marvel). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Deadpool 4, il regista Shawn Levy già al lavoro sul potenziale sequel con Ryan Reynolds

Altre letture consigliate

Sentite che cosa ha detto il regista di Deadpool & Wolverine a proposito del nuovo film della saga di Star Wars. https://cinema.everyeye.it/notizie/star-wars-starfighter-shawn-levy-rompe-silenzio-film-totalmente-originale-844253.html?utm_term=Autofeed&ut - facebook.com Vai su Facebook

Deadpool 4, il regista Shawn Levy già al lavoro sul potenziale sequel con Ryan Reynolds - Il regista di Deadpool & Wolverine è consapevole che se un quarto capitolo del franchise verrà realizzato dovrà essere fatto nel miglior modo possibile e ha già iniziato a buttar giù qualche idea ... Da movieplayer.it

Deadpool 4 si farà? Shawn Levy mette le mani avanti: 'I sequel sono difficili' - Shawn Levy sta evidentemente già pensando a Deadpool 4, ma ha preferito mettere le mani avanti su tutte le difficoltà di un progetto del genere ... Come scrive cinema.everyeye.it

Deadpool & Wolverine: rivedremo Lady Deadpool in futuro? Parla il regista Shawn Levy - Shawn Levy, regista di Deadpool e Wolverine, ha parlato della possibilità di un ritorno della Lady Deadpool di Blake Lively nel MCU e ha finalmente messo in chiaro le infinite voci su Taylor Swift. Come scrive movieplayer.it

Deadpool & Wolverine, il regista Shawn Levy: “Parolacce e violenza grottesca, ma è un film sulla fratellanza, come quella tra Hugh, Ryan e me” - In due giorni oltre tre milioni di incassi in Italia In Italia ha superato I tre milioni in due giorni, negli Stati ... Segnala repubblica.it

Deadpool & Wolverine, il regista conferma un easter egg su Les Miserables - Shawn Levy rivela che in Deadpool & Wolverine è presente un sottile easter egg su Les Miserables e non sarebbe neppure il primo per il mercenario di Ryan Reynolds. comingsoon.it scrive

Deadpool & Wolverine, il regista punta ad un crossover con Spider-Man - Shawn Levy, dopo Deadpool & Wolverine, desidera realizzare un crossover con lo Spider- Segnala comingsoon.it