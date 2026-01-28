Ryan Reynolds si schiera in difesa di sua moglie Blake Lively, commentando il caso contro Justin Baldoni. Dopo la diffusione di alcuni messaggi privati, l’attore americano ha detto che nessun marito dovrebbe stare a guardare mentre si difende la propria donna. Reynolds ha criticato apertamente il regista, che si trova al centro del procedimento legale, e ha ribadito come, secondo lui, difendere la famiglia sia normale e naturale. La vicenda si fa sempre più calda, mentre il processo si avvicina e i protagonisti restano sotto i riflettori.

Mentre il processo tra Blake Lively e Justin Baldoni si avvicina, Ryan Reynolds interviene pubblicamente dopo la diffusione dei suoi messaggi privati, difendendo la moglie e criticando il regista di It Ends With Us. La battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni non è solo un contenzioso professionale: è diventato un caso mediatico con ramificazioni personali, culturali e industriali. In mezzo, c'è Ryan Reynolds, che oggi spiega perché ha scelto di intervenire con durezza mentre i messaggi privati che difendono sua moglie vengono resi pubblici. I messaggi trapelati e la posizione di Reynolds La pubblicazione di messaggi privati ha cambiato radicalmente la percezione del "caso It Ends With Us", spostando lo scontro dal set ai piani alti di Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Reynolds dice la sua nel “caso Lively-Baldoni”: “Quale marito non difenderebbe sua moglie?"

