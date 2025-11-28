taylor swift testimone del conflitto tra justin baldoni e ryan reynolds

dettagli e controversie sul film It Ends With Us. Recenti sviluppi legati al film It Ends With Us hanno portato alla luce eventi e accuse che coinvolgono i principali protagonisti della produzione. Un documento recentemente declassificato fornisce dettagli inediti riguardo a un episodio di confronto tra Justin Baldoni e Ryan Reynolds, con presenze di personalità di spicco come Taylor Swift e Hugh Jackman. Questi fatti hanno generato un notevole clamore nel mondo dello spettacolo, specialmente in relazione alle controversie legali in corso. la vicenda legale e le accuse contro Justin Baldoni. Nel contesto di una causa legale aperta tra Blake Lively e Justin Baldoni, si è descritto un episodio in cui l’attore e regista avrebbe avuto un alterco con Reynolds nella loro residenza newyorkese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

