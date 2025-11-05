Blake Lively e Ryan Reynolds vincono in tribunale contro Justin Baldoni | la contro-causa del regista da 400 milioni di dollari è stata archiviata dal giudice
La controquerela per diffamazione di Justin Baldoni contro Blake Lively e il marito Ryan Reynolds è stata ufficialmente archiviata da un giudice. Baldoni ha lasciato scadere il termine per presentare una nuova denuncia modificata, dopo che il tribunale ha archiviato il suo caso iniziale a giugno. Questa ordinanza è l’ultimo capitolo nella saga legale del film Prime Video “It Ends with Us”, iniziata a dicembre quando Lively ha citato in giudizio Baldoni “per cattiva condotta sul set del film e per una campagna diffamatoria di ritorsione”. Tutte le accuse sono state respinte dall’attore e regista della pellicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
