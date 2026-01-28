La polizia ha arrestato due uomini di nazionalità rumena, accusati di aver rubato merce da aziende di logistica. Gli uomini sono stati fermati mentre cercavano di rivendere la merce a Milano e dintorni. Un terzo uomo è stato invece obbligato a dimorare in città. Le indagini continuano per chiarire l’intera rete di questa banda di ladri.

Due arresti e un obbligo di dimora: questo l’epilogo di un’operazione condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rho contro una banda specializzata in furto aggravato e ricettazione. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle prime ore del mattino del 19 gennaio su ordinanza del GIP di Milano nei confronti di cittadini rumeni accusati di aver messo a segno colpi per un valore di 200.000 euro ai danni di aziende di logistica e spedizione. I furti tra il Milanese e il Varesotto Il modus operandi: furti seriali e ricettazione Altri colpi contestati al gruppo I provvedimenti cautelari e la rete dei complici I furti tra il Milanese e il Varesotto L’attività investigativa è partita dopo un furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 presso un’azienda di logistica di Lainate (MI). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Rubavano merce per poi smistarla e rivenderla a Milano e dintorni, due rumeni fermati per furto e ricettazione

Nella giornata del 17 dicembre 2025, i Carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno fermato due cittadini rumeni rispettivamente di 56 e 36 anni, accusati di furto aggravato e ricettazione in concorso.

