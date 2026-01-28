Rubavano merce per poi smistarla e rivenderla a Milano e dintorni due rumeni fermati per furto e ricettazione
La polizia ha arrestato due uomini di nazionalità rumena, accusati di aver rubato merce da aziende di logistica. Gli uomini sono stati fermati mentre cercavano di rivendere la merce a Milano e dintorni. Un terzo uomo è stato invece obbligato a dimorare in città. Le indagini continuano per chiarire l’intera rete di questa banda di ladri.
Due arresti e un obbligo di dimora: questo l’epilogo di un’operazione condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rho contro una banda specializzata in furto aggravato e ricettazione. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle prime ore del mattino del 19 gennaio su ordinanza del GIP di Milano nei confronti di cittadini rumeni accusati di aver messo a segno colpi per un valore di 200.000 euro ai danni di aziende di logistica e spedizione. I furti tra il Milanese e il Varesotto Il modus operandi: furti seriali e ricettazione Altri colpi contestati al gruppo I provvedimenti cautelari e la rete dei complici I furti tra il Milanese e il Varesotto L’attività investigativa è partita dopo un furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 presso un’azienda di logistica di Lainate (MI). 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Milano Rumeni
Furto aggravato e ricettazione in concorso, fermati due rumeni
Nella giornata del 17 dicembre 2025, i Carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno fermato due cittadini rumeni rispettivamente di 56 e 36 anni, accusati di furto aggravato e ricettazione in concorso.
Fermati nella notte a Castelfranco con un’auto rubata: denunciati due uomini per ricettazione
Ultime notizie su Milano Rumeni
Argomenti discussi: Rubano merce in un’attività della zona orientale, arrestati due stranieri; Rischi cyber in aumento per la logistica marittima; Casagiove (CE). Rubano merce non alimentare al LIDL: due georgiani bloccati e arrestati dai Carabinieri; Rubano merce al supermercato: scoperti e arrestati.
Rubavano merce per poi smistarla e rivenderla a Milano e dintorni, due rumeni fermati per furto e ricettazioneDue arresti e un obbligo di dimora a Milano per una banda accusata di furto aggravato e ricettazione ai danni di aziende di logistica. virgilio.it
Foggia, rubavano gomme per auto poi rivendute online: arrestati 4 cerignolaniArresti domiciliari per 4 cerignolani sospettati di far parte di una banda che rubava in varie zone d’Italia penumatici e cerchioni di auto, poi rivenduti online a ignari acquirenti. Il gip di Foggia ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Le due donne di 54 e 33 anni, residenti a Bibbiano, hanno sottratto merce per circa 200 euro nascondendola nella borsa. Sono state entrambe denunciate dai Carabinieri di Bibbiano per furto in concorso facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.