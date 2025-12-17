Furto aggravato e ricettazione in concorso fermati due rumeni

Nella giornata del 17 dicembre 2025, i Carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno fermato due cittadini rumeni rispettivamente di 56 e 36 anni, accusati di furto aggravato e ricettazione in concorso. L'operazione si inserisce in un'attività di contrasto ai reati predatori nella zona, contribuendo a garantire maggiore sicurezza per la comunità locale.

© Lanazione.it - Furto aggravato e ricettazione in concorso, fermati due rumeni Arezzo, 17 dicembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto 2 cittadini rumeni, di 56 e 36 anni, per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso. La coppia, che in Romania gestisce un negozio di abbigliamento, era giunta due settimane fa in Italia per "lavoro". Aveva preso di mira una serie di negozi della Toscana ("Mantovani Shop" di San Giovanni Valdarno, "Porcellotti Moda" di Terranuova Bracciolini, "Luxury Outlet Mall" di Leccio, "Barberino Outlet" e "Casa dello Sport" di Poggibonsi), asportando capi di abbigliamento di marca, che avrebbero poi rivenduto nel loro negozio una volta rientrati in Romania.

