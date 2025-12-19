Bronzetto etrusco di 2.500 anni fa restituito a Bologna | era stato rubato nel 1963 Video
Dopo oltre mezzo secolo, il bronzetto etrusco di 2.500 anni fa torna nel cuore di Bologna. Ritrovato e restituito al Museo Civico Archeologico, rappresenta un prezioso frammento di storia e cultura etrusca, testimone di un passato lontano ma ancora vivo nella memoria collettiva. Un momento di gioia e riscatto per la città, che celebra il ritorno di un tesoro trafugato più di sessant’anni fa.
Bologna, 19 dicembre 2025 – È tornato “a casa”, al Museo Civico Archeologico di Bologna, il bronzetto etrusco il cui furto era stato denunciato nel 1963. A restituirlo è stato il Virginia Museum of Fine Arts di Richmond, negli Usa, grazie all’attività dell’ufficio del procuratore distrettuale di New York, alla Homeland security investigations e al comando del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Bologna. Recuperata la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963. Video Carraffa: “Ricosciuta l’origine etrusca". L’ esportazione illegale ha avuto origine da soggetti italiani, già sotto indagine, che si affidavano a bande di tombaroli per saccheggiare i siti archeologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Dipinto rubato 40 anni fa restituito alla chiesa spogliata
Leggi anche: Prezioso dipinto del XVIII secolo rubato 35 anni fa restituito alla fondazione Bondoni Pastorio
Uno specchio etrusco, un mito inciso nel bronzo Questo specchio etrusco in bronzo, databile intorno al 500 a.C. e conservato al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Roma), non è un semplice oggetto di uso quotidiano: è una vera narrazione mitologi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.