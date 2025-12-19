Bronzetto etrusco di 2.500 anni fa restituito a Bologna | era stato rubato nel 1963 Video

Dopo oltre mezzo secolo, il bronzetto etrusco di 2.500 anni fa torna nel cuore di Bologna. Ritrovato e restituito al Museo Civico Archeologico, rappresenta un prezioso frammento di storia e cultura etrusca, testimone di un passato lontano ma ancora vivo nella memoria collettiva. Un momento di gioia e riscatto per la città, che celebra il ritorno di un tesoro trafugato più di sessant’anni fa.

Bologna, 19 dicembre 2025 – È tornato "a casa", al Museo Civico Archeologico di Bologna, il bronzetto etrusco il cui furto era stato denunciato nel 1963. A restituirlo è stato il Virginia Museum of Fine Arts di Richmond, negli Usa, grazie all'attività dell'ufficio del procuratore distrettuale di New York, alla Homeland security investigations e al comando del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Bologna. Recuperata la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963. Video Carraffa: "Ricosciuta l'origine etrusca". L' esportazione illegale ha avuto origine da soggetti italiani, già sotto indagine, che si affidavano a bande di tombaroli per saccheggiare i siti archeologici.

