Rubano un' auto e vengono intercettati poco dopo scatta l' arresto dopo una colluttazione

La polizia ha arrestato due uomini dopo un breve inseguimento nel centro città. I ladri avevano appena rubato un’auto e cercavano di allontanarsi, ma sono stati intercettati poco dopo e sono scattate le manette, anche grazie a una colluttazione con gli agenti.

Il veicolo è stato intercettato dai Carabinieri alle 11 di mattina. Il conducente 25enne ha reagito con violenza, il complice ha tentato la fuga verso la stazione Un furto durato pochissimo, il tempo di spostare l'auto da una via all'altra del centro prima di essere intercettati. I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno recuperato a tempo di record una vettura rubata nella tarda mattinata di ieri, arrestando un 25enne e denunciando il suo complice. Il furto era avvenuto in via Mazzini: il proprietario aveva lasciato il veicolo in sosta ed era sparito nel giro di pochi minuti. Scattato l'allarme, i militari hanno attivato subito le ricerche e, intorno alle 11:00, hanno individuato l'auto ferma in Corso Italia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Un uomo a volto coperto è stato arrestato dalla polizia stradale di Novara mentre guidava senza patente sulla A4.

