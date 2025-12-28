Piantedosi | Dopo l' arresto di Hannoun tutta la politica sia unita Servirebbe a poco piangere o prendere le distanze dopo

Il Tempo ha raggiunto a caldo il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Signor Ministro, cosa significa questa operazione antiterrorismo che ha portato all'arresto di nove persone tra cui Mohammad Hannoun? «Significa grande professionalità ed impegno delle nostre forze di polizia, sotto il coordinamento della magistratura. Lavoro silenzioso, mirato ed efficace. Una garanzia per la sicurezza dei cittadini. Non deve essere dimenticato in momenti in cui tutto questo può apparire meno evidente». Possiamo dire che siamo in presenza di una strategia a tutto campo, tra inchieste, monitoraggio silenzioso e espulsioni? «Il rischio che le moderne forme di radicalismo e di estremismo possano evolvere in qualcosa di più preoccupante è alla prioritaria e costante attenzione delle forze dell'ordine e del ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

piantedosi dopo l arresto di hannoun tutta la politica sia unita servirebbe a poco piangere o prendere le distanze dopo

© Iltempo.it - Piantedosi: "Dopo l'arresto di Hannoun tutta la politica sia unita. Servirebbe a poco piangere o prendere le distanze dopo"

Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Smascherato sistema pericolosissimo. Squarciato il velo. Le reazioni del centrodestra; Hamas e beneficenza: «La sinistra chieda scusa per i pro Pal», «Contrastare terrorismo ma non criminalizzare chi va in piazza»; “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione.

