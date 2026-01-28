Royal Gala e ceci toscani | il nuovo pairing della longevità

La nutrizionista Chiara Manzi ha creato una nuova ricetta che mette insieme Royal Gala e ceci toscani. La vellutata della longevità, come l’ha chiamata, arriva in Toscana e promette di essere un piatto salutare e gustoso. È una combinazione semplice, fatta di ingredienti locali, pensata per chi vuole prendersi cura di sé senza rinunciare al sapore.

Apple Pairing Val Venosta arriva in Toscana: Royal Gala e ceci danno vita alla vellutata della longevità firmata dalla nutrizionista Chiara Manzi. Prosegue il viaggio di Apple Pairing Mela Val Venosta, il progetto che unisce benessere, territorio e creatività gastronomica attraverso l'arte del food pairing. L'iniziativa racconta come ingredienti diversi possano dialogare tra loro grazie alle affinità aromatiche e nutrizionali, valorizzando le mele venostane – nate nel celebre "Paradiso delle Mele" – insieme alle eccellenze regionali italiane, con un'attenzione particolare ai temi della salute e della longevità.

