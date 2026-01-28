Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, Roman Abramovich ha visto la sua vita cambiare radicalmente. L’oligarca russo, che fino a poco tempo fa viveva tra Londra e Mosca, si è progressivamente ritirato dalla scena pubblica. Oggi, si parla poco di lui e si sa ancora meno di dove si trovi esattamente. La sua situazione personale si è fatta più complicata, tra sanzioni internazionali e il silenzio che avvolge le sue giornate.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, la vita di Roman Abramovich ha subito un cambiamento radicale. L’ex proprietario del Chelsea, uno degli oligarchi più noti al mondo e vicini a Vladimir Putin, si è ritirato dalla vita pubblica. Ha dovuto riorganizzare la sua vita a causa delle sanzioni imposte dall’Unione europea e dal Regno Unito, che hanno congelato gran parte dei suoi beni e limitato i suoi spostamenti internazionali. Abramovich oggi vive in Turchia. Abramovich si è stabilito in Turchia, dove continua a vivere in lusso ma in modo molto più riservato. Qui si trovano anche alcuni dei suoi super yacht più costosi, tra cui l’Eclipse e il Solaris, ormeggiati lungo la costa sud-occidentale del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Roman Abramovich, chi è e dove vive oggi l’oligarca russo

Approfondimenti su Roman Abramovich

Questa mattina, circa trenta agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno fatto irruzione nella sede di Deutsche Bank a Francoforte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roman Abramovich

Argomenti discussi: Chi è Alexandra Korendyuk? La presunta fidanzata di Roman Abramovich; Dalla finale di Champions League alla Serie B: la strana storia di Avram Grant; Dov'è Roman Abramovich dopo la vendita del Chelsea: il miliardario russo vive oggi in modo completamente diverso rispetto a quando era nel calcio; Juve Stabia, colpo Avram Grant: chi è e cosa farà l'ex Chelsea entrato in Società.

Perquisizioni alla Deutsche Bank: indagini su presunto riciclaggio legato a Roman AbramovichBlitz dell’Anticrimine federale tedesco negli uffici Deutsche Bank di Francoforte e Berlino. L’inchiesta della Procura riguarda possibili omissioni nelle segnalazioni su operazioni riconducibili a Rom ... panorama.it

Deutsche Bank perquisita, sospetto riciclaggio per conto di Roman AbramovichLa Polizia federale tedesca ha perquisito la sede di Francoforte di Deutsche Bank, si indaga su questioni di riciclaggio di denaro ... quifinanza.it

Blitz in Deutsche Bank. Media tedeschi: attività sospette legate all’oligarca russo Abramovich Approfondisci qui - facebook.com facebook