Roma molesta turista minorenne in metropolitana | arrestato 28enne

Questa mattina a Roma, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver molestato una turista minorenne in metro. L’uomo ha approfittato di un attimo di distrazione dei genitori della ragazza per avvicinarsi e toccarla, cercando di baciarla e vincere la sua resistenza. La ragazza ha subito urlato, attirando l’attenzione di altri passeggeri che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno fermato l’uomo e lo hanno portato in caserma.

Ha agganciato la vittima approfittando di un momento di distrazione dei suoi genitori, poi ha iniziato a palpeggiarla cercando di vincere la sua resistenza nel tentativo di baciarla. L'uomo, un ventottenne originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. Non nuovo a questo genere di comportamenti, era stato già denunciato due anni fa dagli agenti del Commissariato di P.S. Viminale per un episodio analogo commesso ai danni di una donna mentre si trovava a bordo del suo stesso autobus.

