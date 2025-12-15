Stupra una turista in un ristorante a Roma arrestato un dipendente del locale

Un dipendente di un ristorante a Roma è stato arrestato con l'accusa di aver stuprato una turista all’interno del locale. Gli agenti della Polizia Locale, dopo approfondite indagini coordinate dalla Procura di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto e alla detenzione dell’uomo.

Gli agenti del Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura di Roma, hanno eseguito un' ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal gip con arresto e traduzione in carcere di un cittadino peruviano di 45 anni accusato di stupro e sequestro di persona. Il provvedimento è scaturito al termine di complesse attività investigative avviate dai caschi bianchi la scorsa estate, subito dopo la denuncia della vittima delle violenze, una giovane colombiana di 24 anni che, al momento dei fatti, si trovava in visita nella Capitale.

Roma, turista chiede aiuto per connettersi al wi-fi, il cameriere la violenta nel ristorante. Arrestato - Dopo mesi di indagini dei vigili, arrestato e portato in carcere a Rebibbia ... roma.corriere.it

Una turista 24enne è stata sequestrata e violentata da un dipendente di un locale nel centro storico di Roma. L’uomo, 45 anni, è stato arrestato e portato a Rebibbia. La violenza sarebbe avvenuta dopo averla fatta ubriacare: indagini in corso. - facebook.com facebook