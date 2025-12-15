Stupra una turista in un ristorante a Roma arrestato un dipendente del locale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipendente di un ristorante a Roma è stato arrestato con l'accusa di aver stuprato una turista all’interno del locale. Gli agenti della Polizia Locale, dopo approfondite indagini coordinate dalla Procura di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto e alla detenzione dell’uomo.

stupra una turista in un ristorante a roma arrestato un dipendente del locale

© Agi.it - Stupra una turista in un ristorante a Roma, arrestato un dipendente del locale

AGI - Gli  agenti  del  Gruppo Centro  della  Polizia Locale di Roma Capitale, al termine di articolate  indagini  coordinate dalla  Procura di Roma, hanno eseguito un' ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal gip  con  arresto  e traduzione in  carcere  di un  cittadino peruviano  di 45 anni accusato di  stupro  e  sequestro di persona. Il provvedimento è scaturito al termine di complesse  attività investigative  avviate dai  caschi bianchi  la scorsa estate, subito dopo la  denuncia della vittima  delle  violenze, una  giovane colombiana  di 24 anni che, al momento dei fatti, si trovava in visita nella  Capitale. Agi.it

Rissa a Venezia. I turisti vogliono usare il bagno del bar senza consumare: botte con i camerieri

Video Rissa a Venezia. I turisti vogliono usare il bagno del bar senza consumare: botte con i camerieri

stupra turista ristorante romaTurista chiede aiuto al dipendente di un ristorante, lui la sequestra e la stupra: la 24enne riesce a fuggire e denuncia - Momenti di paura nel centro di Roma, dove una giovane turista è stata vittima di violenza sessuale e sequestro di persona da parte di un uomo di 45 anni. leggo.it

stupra turista ristorante romaRoma, turista chiede aiuto per connettersi al wi-fi, il cameriere la violenta nel ristorante. Arrestato - Dopo mesi di indagini dei vigili, arrestato e portato in carcere a Rebibbia ... roma.corriere.it